Corea del Norte resalta logros económicos de cara al Congreso del Partido de los Trabajadores

Photo : YONHAP News

Corea del Norte aseguró que se han alcanzado nuevos estándares y nuevos récords en el nivel de vida de su población, mientras intensifica la promoción de sus logros económicos de cara al noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para finales de febrero.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el viernes 6, los planes de enero vinculados al bienestar de la población se cumplieron en su totalidad, y numerosas unidades de la economía nacional superaron sus metas, con avances en sectores como metalurgia, química, electricidad, carbón, maquinaria y extracción.Asimismo, el medio presentó varios proyectos de desarrollo regional como resultados de las políticas impulsadas por el líder Kim Jong Un, y destacó la inauguración de un gran complejo de invernaderos en Sinuiju, ciudad del oeste del país que sufrió graves inundaciones en 2024.La agencia informó también sobre el inicio de nuevas obras en el condado de Ragwon, en la provincia de Hamgyong del Sur, en el marco de la política de desarrollo regional "20 x 10", una iniciativa que busca construir fábricas modernas en 20 ciudades y condados durante una década, con el objetivo de reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales.Por último, la agencia señaló que la fase final del proyecto de viviendas del distrito de Hwasong, en Pyongyang, estaría próxima a completarse, como parte del plan quinquenal anunciado en 2021 para construir 50.000 viviendas en la capital.