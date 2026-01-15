Corea abre espacio de promoción cultural en Milán de cara a los Juegos de Invierno

Photo : YONHAP News

Con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, abrió sus puertas en Milán la Casa de Corea, concebida como un punto clave de diplomacia deportiva y un espacio de promoción de la cultura coreana.La ceremonia de inauguración se celebró el día 5 (hora local), en la Villa Necchi Campiglio, un emblemático edificio histórico y cultural situado en el centro de la ciudad y convertido en museo.El acto incluyó un desfile de hanbok organizado por la Fundación Coreana de Artesanía y Diseño, así como actuaciones de K-pop.La villa, diseñada en la década de 1930, servirá como sede para recepciones oficiales y cenas de alto nivel en el marco de la diplomacia deportiva. Las canchas de tenis al aire libre se utilizarán para actividades de promoción cultural y turística, mientras que el espacio subterráneo funcionará como área de descanso para los atletas.La Casa de Corea podrá visitarse previa reserva en línea o mediante inscripción en el lugar.