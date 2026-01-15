Menú principal Ver contenido

ONU: "Ucrania debe decidir destino de prisioneros norcoreanos respetando el derecho internacional"

Write: 2026-02-06 14:45:01Update: 2026-02-06 15:41:27

ONU: "Ucrania debe decidir destino de prisioneros norcoreanos respetando el derecho internacional"

Photo : KBS News

Elizabeth Salmón, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, subrayó que el manejo de los soldados norcoreanos capturados en Ucrania es una decisión que corresponde al Gobierno ucraniano, aunque insistió en la necesidad de respetar el principio de no devolución forzosa.

Durante una entrevista concedida el viernes 6 en el Centro Global de Seúl, Salmón recordó que Ucrania está sujeta a múltiples obligaciones en virtud del derecho internacional, y que el principio de no devolución forzosa constituye una de las más fundamentales. 

Explicó que este principio prohíbe la devolución de personas a lugares donde existan motivos fundados para creer que podrían ser sometidas a tortura. 

La relatora añadió que Naciones Unidas puede ofrecer apoyo técnico, pero reiteró que la decisión final sobre el destino de los prisioneros norcoreanos recae exclusivamente en las autoridades ucranianas.
