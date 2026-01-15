Sábado marcado por frío inteso y nieve en varias regiones

Photo : YONHAP News

El sábado 7 continuará el intenso frío en todo el país, con temperaturas mínimas matinales que oscilarán entre los -17ºC y -2ºC, y máximas diurnas de entre -5ºC y 5ºC.En la mayor parte del territorio predominarán las nubes, aunque el cielo irá despejándose gradualmente desde la mañana.En las zonas montañosas de la isla de Jeju se prevé que se acumulen más de 30 centímetros de nieve hasta el domingo. En tanto, la costa occidental de Jeolla podría registrar hasta 10 centímetros, las áreas de Honam hasta 8 centímetros, y la costa occidental de Chungcheong del Sur entre 1 y 3 centímetros.El episodio de frío intenso se mantendrá hasta la mañana del lunes y comenzará a remitir gradualmente a partir del mediodía.