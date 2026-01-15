Inminente comienzo de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026

Photo : YONHAP News

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo arrancarán el sábado 7, a las 4 de la madrugada (hora coreana), con la ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico San Siro, en la ciudad de Milán. Será la primera vez en la historia del olimpismo moderno que el nombre oficial de unos Juegos incluya dos sedes.En total, 2.916 atletas de 93 comités olímpicos nacionales, incluidos los atletas neutrales individuales, competirán en ocho disciplinas y 16 pruebas, que repartirán 116 medallas de oro.Las competiciones de patinaje sobre hielo y hockey se disputarán en Milán, mientras que Cortina d'Ampezzo acogerá las pruebas de esquí, bobsleigh y curling.Corea del Sur participará con 71 deportistas en 12 pruebas, con el objetivo de conseguir al menos tres medallas de oro y finalizar entre los diez primeros del medallero general.