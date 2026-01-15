KOSPI recorta caídas y se mantiene sobre los 5.000 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 6 con una caída del 1,44%, situándose en 5.089,14 puntos.En las primeras operaciones del día, el índice llegó a perder el nivel de los 5.000 puntos y, ante el aumento de la volatilidad, se activó el sidecar de venta, un mecanismo automático para frenar las ventas a las 9:06 de la mañana.Aunque se registraron fuertes ventas por parte de inversores extranjeros, la entrada de capitales de inversores individuales e institucionales permitió al KOSPI mantenerse por encima de los 5.000 puntos al cierre.El índice tecnológico KOSDAQ también terminó a la baja, con un retroceso del 2,49%, hasta los 1.080,77 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que ganó 0,5 wones y se cotizó a 1.469,5 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.