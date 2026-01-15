Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

KOSPI recorta caídas y se mantiene sobre los 5.000 puntos

Write: 2026-02-06 15:56:30Update: 2026-02-06 16:25:37

KOSPI recorta caídas y se mantiene sobre los 5.000 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 6 con una caída del 1,44%, situándose en 5.089,14 puntos.

En las primeras operaciones del día, el índice llegó a perder el nivel de los 5.000 puntos y, ante el aumento de la volatilidad, se activó el sidecar de venta, un mecanismo automático para frenar las ventas a las 9:06 de la mañana.

Aunque se registraron fuertes ventas por parte de inversores extranjeros, la entrada de capitales de inversores individuales e institucionales permitió al KOSPI mantenerse por encima de los 5.000 puntos al cierre.

El índice tecnológico KOSDAQ también terminó a la baja, con un retroceso del 2,49%, hasta los 1.080,77 puntos. 

En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que ganó 0,5 wones y se cotizó a 1.469,5 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >