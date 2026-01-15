Kim Sang Kyum gana la primera medalla de Corea en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo

Photo : YONHAP News

El snowboarder Kim Sang Kyum ganó la primera medalla de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.Kim se colgó la medalla de plata en el eslalon gigante paralelo de snowboard masculino el domingo 8, al quedar a 0,19 segundos del austriaco Karl Benjamin, quien obtuvo la medalla de oro.Con este logro, Kim aseguró la primera medalla para Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y se convirtió en el medallista olímpico número 400 del país.Kim, de 37 años, es un veterano que compite en olimpiadas por cuarta vez, desde su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.Su mejor resultado olímpico fue el 15to puesto logrado en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. En la Copa del Mundo de Snowboard de la Federación Internacional de Esquí (FIS), obtuvo una medalla de plata y una de bronce durante la temporada 2024-2025.