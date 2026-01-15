Partido de Takaichi obtiene aplastante victoria en elecciones generales

Photo : YONHAP News

El Partido Liberal Democrático (LDP) de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, obtuvo una histórica y aplastante victoria en las elecciones generales del domingo 8 (hora local), tras asegurar la mayor cantidad de escaños en la historia de este tipo de elecciones.De acuerdo a lo informado por Kyodo News y NHK el lunes 9 (hora local), el LDP obtuvo 316 escaños de un total de 465, lo que se traduce en un poco más de dos tercios en la Cámara de Representantes y 128 más que los escaños actuales del partido en el parlamento.En este sentido, es también el mayor número de escaños que el partido ha obtenido en unas elecciones generales desde su fundación en 1955.Los medios japoneses indicaron que este último hito marca la primera vez que un solo partido obtiene una mayoría de dos tercios en la cámara baja desde el final de la Guerra del Pacífico.Al superar la barrera de los 310 escaños, el LDP puede enmendar la Constitución y aprobar proyectos de ley que son rechazados por la Cámara de Consejeros, donde la coalición gobernante permanece en minoría.