Rusia destaca que el plan de Corea sobre la Ruta del Ártico requiere su cooperación

Photo : KBS News

El embajador de Rusia en Corea del Sur, Georgy Zinoviev, afirmó que los planes de Seúl para desarrollar la Ruta Marítima del Ártico solo podrán llevarse a cabo mediante una cooperación estrecha con Rusia.En una entrevista difundida el domingo 8 (hora local) por la agencia estatal rusa RIA Novosti, el embajador señaló que Moscú es consciente del interés de Seúl en utilizar la ruta ártica para transportar mercancías entre Asia y Europa y en convertir el puerto de Busan en un centro logístico internacional. No obstante, subrayó que el proyecto implica cuestiones sensibles como la navegación y la seguridad marítima en las regiones árticas de Rusia, por lo que no sería viable sin una coordinación cercana con las autoridades rusas.En este contexto, Zinoviev aseguró que Moscú está dispuesto a mantener un diálogo constructivo con Seúl, aunque añadió que el inicio de esa cooperación dependerá de cuán realistas sean las aspiraciones de Corea en relación con el desarrollo de dicha vía marítima.Al respecto, el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea anunció el jueves 5 un plan para impulsar la Ruta Marítima del Ártico, que incluye una navegación de prueba para este año de un buque portacontenedores entre Busan y Róterdam de unas 3.000 TEUs, así como la preparación de consultas con las autoridades rusas durante el primer semestre.