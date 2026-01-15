Asamblea Nacional inicia interpelación al Gobierno

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional llevará a cabo, a partir del lunes 9, una serie de interpelaciones al Gobierno centradas en distintos ámbitos de la política nacional.El calendario comenzará con preguntas sobre política, diplomacia, reunificación y seguridad, para continuar el martes 10 con asuntos económicos y concluir el miércoles 11 con temas de educación, sociedad y cultura.Se prevé que el gobernante Partido Democrático destaque los logros del Gobierno de Lee Jae Myung, como la superación de los 5.000 puntos del índice KOSPI y el éxito de la cumbre de líderes del APEC celebrada en Gyeongju el año pasado.Asimismo, se espera que destaque la rápida estabilización política tras la ley marcial del expresidente Yoon Suk Yeol y reclame la designación de un segundo fiscal especial para cerrar las investigaciones pendientes, así como una tramitación ágil de reformas legislativas y de una ley para fomentar inversiones hacia Estados Unidos.Por su parte, la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, tiene previsto centrar sus críticas en la incertidumbre de las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, así como en el alto tipo de cambio, la inflación persistente y las estrictas políticas del Gobierno en el mercado inmobiliario.