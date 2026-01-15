Menú principal Ver contenido

Intercoreanos

Presidencia reafirma su compromiso con la ayuda humanitaria a Corea del Norte

Write: 2026-02-09 09:55:51Update: 2026-02-09 10:52:11

Presidencia reafirma su compromiso con la ayuda humanitaria a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Cheongwadae afirmó que la ayuda humanitaria a Corea del Norte debe mantenerse de forma constante, independientemente de la situación política en la península coreana.

Un funcionario presidencial señaló el sábado 7 que las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU no tienen como objetivo restringir la asistencia humanitaria, y subrayó que este apoyo debe continuar al margen de las tensiones políticas.

El funcionario expresó también la esperanza de que Pyongyang responda de manera constructiva a la buena voluntad de la comunidad internacional y a los esfuerzos de Seúl por una coexistencia pacífica.

En este contexto, el Comité de Sanciones de la ONU aprobó recientemente exenciones para 17 proyectos humanitarios destinados a Corea del Norte, una decisión que se concretó tras el aval de la Administración de Trump y que algunos analistas vinculan a la posibilidad de reactivar el diálogo entre Washington y Pyongyang. 
