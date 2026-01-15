Photo : YONHAP News

Con la vista puesta en el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para finales de febrero, Corea del Norte aprovechó el 78º aniversario de la fundación del Ejército Popular para insistir en la necesidad de una capacidad militar sólida que garantice la reconstrucción y el fortalecimiento del país.En un editorial publicado el lunes 9 en el periódico norcoreano Rodong Sinmun, se afirmó que el país enfrenta una "tarea pesada, pero honorable" de avanzar hacia las nuevas perspectivas del congreso del partido, e instó a reforzar el poder político-militar acorde con el estatus y la dignidad del Estado.El editorial explicó que el Día de la Fundación del Ejército Popular de este año representa la primera etapa del desarrollo integral del socialismo, y que se celebra en un momento en el que el país avanza con fuerza hacia una nueva fase de transformación, asegurando la victoria gracias a una poderosa capacidad militar.Se destacó también el papel del Ejército en el proyecto de "desarrollo regional 20×10", para el cual el régimen ha organizado incluso nuevas unidades, movilizándolas en la construcción de fábricas en distintas regiones.Así, el editorial hizo un llamado a soldados y oficiales a situarse a la vanguardia de la lucha del nuevo año para ampliar y profundizar la llamada "revolución regional", animándolos a avanzar con mayor valentía y determinación, cumpliendo con su deber como "hijos e hijas del pueblo".