Pyongyang celebrará 9º Congreso del Partido de los Trabajadores a finales de febrero

Photo : YONHAP News

Corea del Norte anunció que celebrará el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores a finales de febrero, decisión que fue adoptada el sábado 7 durante una reunión del Buró Político del partido, celebrada bajo la dirección de líder Kim Jong Un.La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte informó que el encuentro aprobó por unanimidad la convocatoria del congreso a celebrarse en Pyongyang, así como los principales asuntos organizativos, incluyendo los documentos que se presentarán en la cita.Con esta decisión, el régimen da prácticamente por finalizados los preparativos formales para el congreso, considerado el máximo órgano de toma de decisiones del partido.Se espera que esta novena edición presente un balance de los últimos cinco años y se definan también, las principales líneas de la política interna y externa para el próximo quinquenio. En particular, existe expectación por los mensajes que Kim Jong Un pueda enviar sobre las relaciones con Corea del Sur y Estados Unidos.