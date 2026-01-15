Corea y Arabia Saudí firman un memorando de cooperación en I+D en defensa

Photo : YONHAP News

El ministro de Defensa de Corea, Ahn Gyu Back, se reunió el domingo 8 en Riad con su homólogo saudí, Khalid bin Salman.Según indicó el Ministerio de Defensa, en esta reunión la Agencia para el Desarrollo de Defensa de Corea y el Instituto de Investigación en Defensa de Arabia Saudita firmaron un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación en investigación y desarrollo en el ámbito de la defensa.Ambos ministros valoraron que el acuerdo sirva de base para una alianza estratégica de futuro, orientada a la cooperación conjunta en áreas como tecnología de defensa e innovación de sistemas.Ahn propuso reforzar la cooperación bilateral en defensa e industria militar y extendió una invitación a Khalid bin Salman para visitar Corea dentro de este año. Por su parte, el ministro saudí destacó la relación estratégica entre ambos países y expresó su expectativa de que la tecnología y la experiencia de Corea contribuyan a fortalecer las capacidades defensivas de su país.Asimismo, Ahn aprovechó su estancia en Riad para participar en la tercera edición de la Exposición Mundial de Defensa, donde visitó los pabellones de empresas surcoreanas del sector y escuchó de primera mano las opiniones sobre la exportación de materiales de defensa.