Negociadora comercial viaja a Europa por las restricciones al acero

Photo : YONHAP News

La directora de negociaciones comerciales del Ministerio de Industria, Comercio y Energía, Kwon Hye Jin, visitará del 9 al 12 de febrero Estrasburgo y Bruselas con el objetivo de abordar los problemas relacionados con el comercio del acero.Durante su estancia, Kwon tiene previsto reunirse con altos responsables del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea para trasladar la preocupación de la industria coreana ante la posible disminución de los contingentes arancelarios con arancel reducido para el acero, una medida que la Unión Europea podría aplicar en la segunda mitad de este año.La funcionaria subrayará que cualquier cambio debe aplicarse de acuerdo con las normas internacionales y solicitará la cooperación de la UE para evitar obstáculos injustificados a las exportaciones de acero surcoreano, teniendo en cuenta la relación de libre comercio entre ambas partes.Además, Kwon participará en Bruselas en una reunión de alto nivel sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio, donde debatirá con países como Japón y el Reino Unido respecto a formas de reforzar el sistema multilateral de comercio centrado en dicha organización.