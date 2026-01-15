Corea refuerza control sobre compras inmobiliarias de extranjeros

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte anunció el lunes 9 que reforzará las normas de declaración de transacciones inmobiliarias de extranjeros para evitar la especulación.Con las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del martes 10, los extranjeros que compren inmuebles en Corea deberán declarar su tipo de visado, así como su domicilio o el lugar en el que se permanezca más de 183 días.También estarán obligados a presentar un plan detallado de financiación, que incluya el origen de los fondos procedentes del extranjero, junto con documentos que lo acrediten.Asimismo, los compradores deberán adjuntar documentos que demuestren el pago del anticipo, como el contrato de compraventa y los recibos correspondientes.