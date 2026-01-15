Uno de cada seis surcoreanos consume azúcar en exceso

Photo : YONHAP News

Un informe oficial ha revelado que uno de cada seis coreanos consume azúcar en exceso.Un reporte de la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades, basado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición demuestra que el consumo diario promedio de azúcar por persona aumentó de 58,7 gramos en 2020 a 59,8 gramos en 2023.Según la informaicón del reporte, el 16,9% de la población obtuvo más del 20% de su energía diaria a partir del azúcar, un nivel considerado consumo excesivo.Por grupos de edad, la proporción de personas con consumo excesivo fue más alta entre niños de 1 a 9 años, con un 26,7%, siendo el único grupo que superó el 20%. Se registraron también proporciones elevadas entre adolescentes de 10 a 18 años, con un 17,4%, y jóvenes de 19 a 29 años, con un 17%.