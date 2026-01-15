Seúl y Washington realizan el primer ejercicio aéreo conjunto del año

Photo : YONHAP News

Las Fuerzas Aéreas de Corea y Estados Unidos realizarán, entre el lunes 9 y el viernes 13, la primera edición de este año del ejercicio aéreo conjunto "Buddy Squadron", una maniobra a nivel de escuadrón que se lleva a cabo desde 1991 y en la que ambas fuerzas entrenan de forma alternada en sus respectivas bases aéreas.Este año, las fuerzas aéreas dicidieron reducir el número anual de ejercicios, pero aumentar la escala de cada uno, con más aeronaves y un mayor número de salidas. Esta medida responde a la retirada progresiva de los aviones A-10 de la Fuerza Aérea estadounidense y a cambios en su estructura operativa.En las maniobras participan cazas KF-16 surcoreanos y F-16 estadounidenses, junto con otros aviones como el F-35A y el FA-50, todo con el objetivo de entrenar operaciones integradas entre cazas de cuarta y quinta generación.Los ejercicios incluyen escenarios realistas basados en lecciones de conflictos modernos, así como entrenamientos tácticos en los que Seúl y Washington alternan los roles de fuerzas aliadas y adversarias.