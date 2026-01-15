Bithumb compensa a clientes tras error masivo en distribución de bitcoins

Photo : YONHAP News

La plataforma surcoreana de criptomonedas Bithumb inició un proceso de compensación a sus clientes tras un error masivo en la distribución de bitcoins.La empresa informó el lunes 9 que está reembolsando la totalidad de las pérdidas sufridas por los usuarios que vendieron sus bitcoins durante la fuerte caída de precios provocada por el incidente, además de un 10% adicional como compensación. Asimismo, anunció que eximirá de comisiones de transacción durante una semana y entregará 20.000 wones a los usuarios que se encontraban conectados a la aplicación o a la web en el momento del error.El incidente ocurrió el pasado viernes 6 durante un evento promocional, cuando, por un error en la introducción de unidades, varios cientos de usuarios recibieron 2.000 bitcoins por persona, en lugar del equivalente a 2.000 wones previsto originalmente. Algunos beneficiarios los vendieron de inmediato, lo que provocó una fuerte caída del precio del bitcoin en la plataforma.Por otro lado, el Servicio de Supervisión Financiera anunció que reforzará la supervisión del mercado de activos digitales tras el caso Bithumb. El organismo planea crear un equipo especializado para preparar una ley básica sobre activos digitales, reforzar las normas de transparencia y divulgación de información, y desarrollar sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial para así detectar manipulaciones de mercado y operaciones irregulares.