Producción y consumo surcoreano mantienen signos de recuperación

Photo : YONHAP News

El Instituto de Desarrollo de Corea (KDI) señaló que la economía surcoreana muestra signos continuos de mejora, especialmente en la producción y consumo.En su informe mensual sobre tendencias económicas publicado el lunes 9, el organismo indicó que la producción sigue aumentando de forma gradual, impulsada principalmente por el sector de servicios en relación a una recuperación del consumo.En diciembre, la producción industrial creció un 1,8% interanual pese a la disminución del sector de la construcción, mientras que la producción de servicios registró un fuerte aumento del 3,7%. En contraste, la producción de minería y manufactura cayó un 0,3%.El KDI advirtió que, aunque el deterioro de la confianza empresarial está perdiendo intensidad, los riesgos externos están en aumento, entre ellos la posibilidad de subidas de aranceles por parte de Estados Unidos y la volatilidad de los precios del petróleo.Por el lado del consumo, las ventas minoristas aumentaron un 1,2%, y en enero las exportaciones diarias promedio crecieron un 14%, impulsadas por el sólido desempeño del sector de semiconductores.