Lee felicita a la primera ministra japonesa por el triunfo electoral de su partido

Photo : YONHAP News / AFP

El presidente Lee Jae Myung felicitó a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi por la contundente victoria del gobernante Partido Liberal Democrático en las elecciones generales a la Cámara Baja.A través de un mensaje publicado el lunes 9 en redes sociales, el mandatario expresó sus felicitaciones por el triunfo electoral y deseó un mayor desarrollo para Japón bajo el liderazgo de la primera ministra y el partido.Lee hizo referencia además a la cumbre celebrada en enero en Nara, recordando que ambos países dieron un paso firme hacia una nueva etapa de 60 años en las relaciones bilaterales. En ese sentido, subrayó su deseo de que Corea y Japón sigan ampliando y profundizando su cooperación sobre la base de la confianza y los lazos construidos.Asimismo, el presidente manifestó su esperanza de recibir próximamente a la primera ministra japonesa en Corea en el marco de la diplomacia de visitas recíprocas.