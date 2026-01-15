Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Asamblea Nacional crea comisión especial para tramitar ley sobre inversiones con EEUU

Write: 2026-02-09 15:41:36Update: 2026-02-09 17:33:18

Asamblea Nacional crea comisión especial para tramitar ley sobre inversiones con EEUU

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional creó el lunes 9 una comisión especial para debatir la tramitación de la Ley Especial sobre Gestión de Inversiones Estratégicas entre Corea del Sur y Estados Unidos.

La decisión fue aprobada en sesión plenaria por consenso entre el partido gobernante y la oposición. La comisión se encargará de revisar el llamado proyecto de Ley Especial sobre Gestión de Inversiones Estratégicas, que busca dar seguimiento al memorando de entendimiento firmado por los gobiernos de Corea y Estados Unidos en noviembre del año pasado.

El comité estará compuesto por 16 legisladores, incluidos representantes de las principales comisiones parlamentarias relacionadas con asuntos financieros, económicos e industriales. Tendrá autoridad para examinar el proyecto de ley, y todas las decisiones deberán adoptarse por acuerdo entre el oficialismo y la oposición. 

Se prevé que la ley sea aprobada mediante consenso antes del 9 de marzo. 
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >