Asamblea Nacional crea comisión especial para tramitar ley sobre inversiones con EEUU

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional creó el lunes 9 una comisión especial para debatir la tramitación de la Ley Especial sobre Gestión de Inversiones Estratégicas entre Corea del Sur y Estados Unidos.La decisión fue aprobada en sesión plenaria por consenso entre el partido gobernante y la oposición. La comisión se encargará de revisar el llamado proyecto de Ley Especial sobre Gestión de Inversiones Estratégicas, que busca dar seguimiento al memorando de entendimiento firmado por los gobiernos de Corea y Estados Unidos en noviembre del año pasado.El comité estará compuesto por 16 legisladores, incluidos representantes de las principales comisiones parlamentarias relacionadas con asuntos financieros, económicos e industriales. Tendrá autoridad para examinar el proyecto de ley, y todas las decisiones deberán adoptarse por acuerdo entre el oficialismo y la oposición.Se prevé que la ley sea aprobada mediante consenso antes del 9 de marzo.