Economía

KOSPI se dispara más de un 4% y roza los 5.300 puntos

Write: 2026-02-09 15:50:41Update: 2026-02-09 17:35:07

KOSPI se dispara más de un 4% y roza los 5.300 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, se disparó el lunes 9 más de un 4% y cerró la sesión a las puertas del nivel de los 5.300 puntos.

El índice avanzó un 4,10% respecto al viernes 6 y terminó en 5.298,04 puntos. Durante la sesión, llegó a subir hasta los 5.322,35 puntos, aunque recortó parte de las ganancias antes del cierre.

El índice tecnológico KOSDAQ también cerró con fuerza al alza, con un avance del 4,33%, hasta situarse en 1.127,55 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 9,2 wones y se cotizó a 1.460,3 wones por dólar al cierre de las operaciones. 
