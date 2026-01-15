KOSPI se dispara más de un 4% y roza los 5.300 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, se disparó el lunes 9 más de un 4% y cerró la sesión a las puertas del nivel de los 5.300 puntos.El índice avanzó un 4,10% respecto al viernes 6 y terminó en 5.298,04 puntos. Durante la sesión, llegó a subir hasta los 5.322,35 puntos, aunque recortó parte de las ganancias antes del cierre.El índice tecnológico KOSDAQ también cerró con fuerza al alza, con un avance del 4,33%, hasta situarse en 1.127,55 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 9,2 wones y se cotizó a 1.460,3 wones por dólar al cierre de las operaciones.