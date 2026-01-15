Yu Seung Eun gana el bronce en el snowboard big air

Photo : YONHAP News

La snowboarder coreana Yu Seung Eun ganó la medalla de bronce en la prueba de big air de snowboard de Milano-Cortina 2026.Yu ocupó el tercer puesto entre 12 competidoras en la final femenina de snowboard big air celebrada en el Snow Park de Livigno el lunes 9, con una puntuación total de 171 puntos.Esta es la segunda medalla para Corea en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, tras la plata de Kim Sang Kyum en el eslalon gigante paralelo masculino el domingo 8.La japonesa Kokomo Murase se llevó la medalla de oro con 179 puntos, mientras que Zoi Sadowski-Synnott, de Nueva Zelanda, obtuvo la plata con 172 puntos.