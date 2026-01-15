Corea ve lazos firmes con Japón ante aplastante victoria electoral de Takaichi

Photo : YONHAP News

El Gobierno aseguró creer que las relaciones bilaterales con Japón pueden continuar desarrollándose ante el resultado de las recientes elecciones generales de ese país, que culminaron en una aplastante victoria para el partido de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi.Un funcionario del Ministerio de Exteriores señaló el lunes 9 que Corea del Sur espera que las relaciones con Japón continúen avanzando de manera prospectiva, sin importar los cambios en el escenario político interno japonés, indicando que hay un amplio consenso entre los dos países respecto a un desarrollo estable y orientado al futuro de los lazos bilaterales.El domingo 8 (hora local), el Partido Liberal Democrático de Takaichi obtuvo 316 escaños de un total de 465, superando los dos tercios de escaños de la Cámara de Representantes.Durante la campaña, Takaichi había enfatizado la visión de "un Japón fuerte", refiriéndose a políticas de tendencia derechista y a la revisión constitucional, para finalmente lograr una victoria abrumadora.Aunque hay quienes han manifestado preocupación de que Takaichi adopte una política exterior más conservativa y severa, el Gobierno de Seúl dijo creer que las relaciones bilaterales pueden avanzar en base al entendimiento compartido entre ambos países, independiente a la situación política interna de Japón.