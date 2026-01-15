Primera ministra japonesa agradece mensaje de felicitación del presidente Lee

Photo : YONHAP News

Tras su amplia victoria en las elecciones generales japonesas, la primera ministra Sanae Takaichi agradeció el mensaje de felicitación enviado por el presidente Lee Jae Myung, a través de una publicación en la noche del lunes 9 en la red social X.En el mensaje, escrito tanto en japonés como en coreano, Takaichi expresó un sincero agradecimiento al presidente por sus palabras de felicitación, destacando que ambos países son vecinos clave que deben cooperar como socios frente a los desafíos en la comunidad internacional.La primera ministra recordó que Corea y Japón comparten una visión común sobre la importancia estratégica de la relación bilateral, algo que, según señaló, quedó confirmado durante la visita del presidente Lee a la prefectura japonesa de Nara el mes pasado.Añadió además, que espera seguir trabajando junto al mandatario surcoreano por unas relaciones bilaterales estables, orientadas al futuro y basadas en el liderazgo conjunto, y que espera visitar Corea en el marco de la diplomacia de visitas recíprocas.