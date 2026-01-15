Instalan placa conmemorativa en la primera embajada de Corea en el mundo

Photo : YONHAP News

El Servicio del Patrimonio de Corea instaló una placa conmemorativa en el edificio de la sección consular de la Embajada de Corea en Washington D.C., para resaltar la importancia del lugar como sede de la primera misión diplomática surcoreana en el mundo.En la ceremonia de inauguración de la placa realizada el lunes 9 en horario local, la embajadora de Corea en Estados Unidos, Kang Kyung Wha, señaló que este sitio fue el punto de partida de la diplomacia coreana y ha vuelto a cobrar vida como un espacio impregnado de la memoria del compromiso, la responsabilidad y el sacrificio de numerosos diplomáticos.El edificio, inaugurado en 1949, fue donde el primer embajador surcoreano en Estados Unidos, Chang Myon, logró el reconocimiento internacional del Gobierno de la República de Corea y sentó las bases de su diplomacia, impulsando el ingreso del país a diversas organizaciones internacionales.Durante la Guerra de Corea iniciada en 1950, este mismo lugar se convirtió además en el centro de intensas gestiones diplomáticas ante el Gobierno estadounidense, las Naciones Unidas y las embajadas de otros países establecidas en Washington.