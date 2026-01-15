Seúl confía en que ley de inversión pospondrá aumento de aranceles de Washington

Photo : YONHAP News

La postergación del aumento de aranceles de Estados Unidos sería altamente probable si la Asamblea Nacional de Corea aprueba en marzo la Ley Especial sobre Gestión de Inversiones Estratégicas, según lo evaluado por el ministro de Industria, Comercio y Energía, Kim Jeong Gwan.En una rueda de prensa realizada el lunes 9 en el Complejo Gubernamental de Sejong, el ministro explicó que el Gobierno está centrando sus esfuerzos en resolver el retraso legislativo, que ha sido señalado por el presidente Donald Trump como motivo para una eventual subida arancelaria.Pese a ello, Kim dijo que Washington ha mostrado una reacción positiva ante el acuerdo del Parlamento surcoreano para tramitar la ley con rapidez, indicando que la semana pasada mantuvo dos videoconferencias con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien valoró el consenso alcanzado entre el oficialismo y la oposición.El ministro observó que el aviso unilateral de aumento de aranceles estaría relacionado con el diferente enfoque entre Japón y Corea, ya que Tokio avanzó en proyectos de inversión sin necesidad de una ley específica, mientras Seúl optó por establecer un marco legal. Así, Kim subrayó que el objetivo prioritario del Gobierno es resolver la situación sin un aumento y evitar una escalada comercial.