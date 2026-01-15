Oficialismo y oposición chocaron por política exterior y judicial del Gobierno

Photo : YONHAP News

Un fuerte cruce de posturas protagonizaron el oficialismo y la oposición el lunes 9, en el primer día de la sesión de interpelación al Gobierno que estuvo centrada en temas de política exterior, diplomacia, reunificación y seguridad.En la jornada, los diputados del gobernante Partido Democrático destacaron que, según los sondeos de aprobación, el presidente Lee Jae Myung ha recibido valoraciones positivas en diplomacia y seguridad. Subrayaron además el ritmo de la recuperación económica y la mejoría de las relaciones exteriores basadas en la cooperación política y el pragmatismo, afirmando que el Gobierno ha superado un enfoque ideológico en política exterior.En cambio, los legisladores del principal partido opositor, Poder del Pueblo, criticaron la relación entre el Gobierno y la Administración de Trump, en un contexto de posibles subidas arancelarias por parte de Estados Unidos. Aseguraron que existe una profunda desconfianza entre ambos gobiernos y cuestionaron que el Ejecutivo haya tramitado con rapidez algunas reformas, no así la Ley Especial sobre Inversión, directamente vinculada al interés nacional.Las diferencias quedaron también en evidencia en torno a la reforma judicial y Fiscalía. El oficialismo insistió en la necesidad de una reforma del sistema judicial, mientras que la oposición calificó de contradictoria esta postura, al cuestionar la labor de la Fiscalía e impulsar nuevas investigaciones mediante fiscales especiales. Desde el Poder del Pueblo, argumentaron que aunque existan deficiencias a corregir en la Fiscalía, el sistema en sí debe mantenerse.