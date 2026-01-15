Uso de ChatGPT en Corea supera los 3.000 millones de minutos en enero

Photo : YONHAP News

El uso de ChatGPT sigue creciendo con fuerza en Corea, de acuerdo a datos publicados el martes 10 que arrojaron que el tiempo total de uso de la aplicación por parte de los usuarios surcoreanos superó los 3.000 millones de minutos al mes.Según un análisis de la firma Wiseapp Retail basado en una encuesta por muestreo entre usuarios de teléfonos inteligentes Android e iOS, el tiempo de uso de ChatGPT alcanzó los 3.400 millones de minutos en enero, equivalente a más de ocho veces la cifra registrada en el mismo mes del año pasado.La plataforma desarrollada por OpenAI se ha mantenido como líder del mercado, con cerca de 14.290.000 usuarios activos mensuales. Aunque el sector observa su claro dominio, analistas destacan el rápido crecimiento de Gemini en el espacio surcoreano de inteligencia artificial.De acuerdo a la empresa de tecnología de datos IGAWorks, el número de usuarios activos mensuales en Corea de Gemini, plataforma desarrollada por Google, alcanzó en enero una cifra de 123.000, un aumento de aproximadamente 17 veces interanual y un 30,5% más que el mes anterior.