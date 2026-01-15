Trump responde a solicitud de proteger a prisioneros norcoreanos en Ucrania

Photo : YONHAP News

El presidente Donald Trump respondió recientemente a una carta enviada por una organización de derechos humanos integrada por desertores norcoreanos en Estados Unidos, en la que se solicitaba la protección de soldados capturados en Ucrania.Según lo informado el martes 10 por el Comité de Emergencia para la Liberación de Prisioneros Norcoreanos, una de las organizaciones afiliadas a esta iniciativa social, la Asociación de Coreanos Libres en Estados Unidos, envió el mes pasado una carta al presidente Trump solicitando que se garantice la protección de los prisioneros norcoreanos, de acuerdo con el respeto a su libre voluntad y el principio de no devolución forzada.En respuesta al representante de la organización, Trump expresó el lunes 9 agradecimiento por tomarse el tiempo para compartir su historia y añadió que, gracias a ciudadanos comprometidos como él, continuará defendiendo los valores estadounidenses, protegiendo la libertad y poniendo a Estados Unidos en primer lugar. No obstante, en la misiva no se incluyó una postura concreta sobre el caso de los prisioneros norcoreanos.Por su parte, el Comité de Emergencia para la Liberación de Prisioneros Norcoreanos señaló el martes 10 que está impulsando una respuesta a nivel internacional y que trabaja para promover resoluciones en los parlamentos de varios países europeos, con el fin de que a los prisioneros norcoreanos en Ucrania se les reconozca un estatus de protección internacional y se respete su libre voluntad.