Lee pide mayor velocidad legislativa de cara a cambios internacionales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung hizo un llamado a acelerar el ritmo legislativo, advirtiendo que, con la velocidad actual, resulta muy difícil responder de forma proactiva a los rápidos cambios del entorno internacional.Durante una reunión del Consejo de Ministros realizada el martes 10, el mandatario señaló que la transformación del orden internacional y el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, están superando ampliamente los pronósticos. Según indicó, de no avanzar rápido, el país corre el riesgo de quedar rezagado en la competencia global.El presidente afirmó que es urgente aprobar leyes que refuercen la competitividad nacional, para así respaldar las negociaciones comerciales con otros países, impulsar la reforma a regulaciones administrativas y generar impulso a transformaciones estructurales. Al respecto, pidió tanto a oficialismo como oposición priorizar el interés nacional por encima de diferencias políticas.Lee recalcó que este llamado es aún mayor en el ámbito de las relaciones exteriores y ordenó a los ministros intensificar los esfuerzos para persuadir y solicitar a la Asamblea Nacional la pronta aprobación de leyes urgentes.