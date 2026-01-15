Corea prepara un sistema provisional para revisar proyectos de inversiones en EEUU

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro de Economía, Koo Yun Cheol, anunció que el Gobierno establecerá un sistema temporal para realizar revisiones preliminares de proyectos de inversión en Estados Unidos.En una reunión interministerial sobre economía exterior celebrada el martes 10, Koo explicó que, dado que la Ley Especial sobre Gestión de Inversiones Estratégicas con Estados Unidos tardará unos tres meses en entrar en vigor, el Gobierno activará antes un mecanismo administrativo para evaluar de forma anticipada los proyectos de inversión.Para ello, la misma reunión interministerial actuará como instancia de coordinación, y se creará de manera temporal un comité encargado de revisar la viabilidad comercial de los proyectos. Al tratarse de una revisión preliminar, las decisiones finales de inversión y su ejecución solo se adoptarán después de la entrada en vigor de la ley.