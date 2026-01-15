Menú principal Ver contenido

Nacional

Allanan unidades de inteligencia por presunto envío de drones a Corea del Norte

Write: 2026-02-10 13:51:38Update: 2026-02-10 14:56:00

Photo : YONHAP News

Una serie de registros y confiscaciones realizó un equipo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía el martes 10, en el marco de la investigación sobre un presunto envío de drones surcoreanos a Corea del Norte.

El grupo de investigación dio a conocer que las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento en 18 lugares a partir de las nueve de la mañana, entre ellos el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) y el Comando de Inteligencia de Defensa.

Un portavoz del equipo indicó que, además de las violaciones a la Ley de Seguridad Aérea, se investiga a tres civiles por el posible delito tipificado en el Código Penal de ayuda al enemigo, ante la sospecha de haber enviado drones a Corea del Norte.

Asimismo, el equipo investigador imputó a tres oficiales militares en servicio activo y a un funcionario del NIS por presunta implicación en los hechos.
