Autoridad financiera abre inspección a Bithumb por entrega errónea de bitcoins

Una inspección formal inició la autoridad financiera de Corea del Sur a la plataforma de criptomonedas Bithumb, tras un error masivo en la distribución de bitcoins que en los últimos días generó gran preocupación en el mercado.El Servicio de Supervisión Financiera informó que este martes 10 llevó a cabo una revisión preliminar, apenas tres días después de una primera inspección realizada tras el incidente. El caso se originó durante un evento promocional, cuando por error cientos de usuarios recibieron 2.000 bitcoins por persona, en lugar de la cifra de 2.000 wones prevista originalmente.Las autoridades investigan cómo fue posible que se entregaran alrededor de 620.000 bitcoins, una cantidad que supera entre 13 y 14 veces el volumen que la empresa tendría realmente. Se está revisando también el sistema de control interno para determinar qué fallos permitieron que un solo operador realizara pagos, así como el monitoreo que compara registros contables con activos.