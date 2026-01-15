Gobierno confirma que filtración de Coupang supera los 30 millones de cuentas

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Ciencia y TIC anunció el martes 10 los resultados de la investigación realizada por un equipo conjunto del sector público y privado sobre el caso de filtración de datos personales de Coupang.Según el informe, el incidente afectó a más de 33 millones de cuentas, una cifra siete veces superior a la estimada inicialmente, lo que convierte al hecho en la mayor filtración de datos registrada hasta ahora en una plataforma de comercio electrónico en Corea.Las autoridades explicaron que el responsable fue un desarrollador de software que participó en el diseño del sistema de autenticación de Coupang. El desarrollador habría robado una clave digital utilizada en validación de acceso, empleándola luego para ingresar al sistema tal como usuario legítimo. Este proceso puso de manifiesto graves fallos en la seguridad interna de la compañía.El Gobierno detectó también infracciones legales por parte de Coupang, entre ellas la pérdida de registros de acceso durante el período investigado a pesar de una orden oficial para preservar estos datos. La empresa tampoco notificó el incidente dentro del plazo legal de 24 horas, por lo que podría enfrentarse a una multa administrativa.