Washington podría subir aranceles para reducir su déficit comercial con Seúl

Photo : YONHAP News

Con el objetivo de reducir su déficit comercial, Estados Unidos podría elevar los aranceles si no se registran avances en las negociaciones sobre barreras no arancelarias, según evaluó el ministro de Exteriores, Cho Hyun.El lunes 9 en la sesión de interpelación al Gobierno en la Asamblea Nacional, Cho explicó que en su reciente visita a Washington, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que pese a los esfuerzos de su país por reducir el déficit comercial con Corea, los avances en materia de inversión han sido lentos y las consultas adicionales en el ámbito no arancelario no han progresado adecuadamente.En ese contexto, Washington contemplaría elevar los aranceles como una medida para corregir el desequilibrio comercial si no se producen avances. Por otra parte, el ministro surcoreano informó también que un equipo negociador estadounidense tiene previsto visitar Corea en febrero para discutir sobre los acuerdos de seguridad, incluyendo la construcción de submarinos de propulsión nuclear y el manejo de uranio.