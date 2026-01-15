Corea cae al puesto 31 en el índice de percepción de corrupción

Photo : KBS News

La declaración de la ley marcial y sus repercusiones provocaron que la calificación de Corea del Sur en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, descendiera un puesto respecto al año anterior, situándose en el número 31 entre 182 países.La Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea explicó que la situación política interna registrada a finales de 2024, incluida la declaración de la ley marcial, influyó en el resultado de la evaluación realizada por Transparencia Internacional que calificó a Corea del Sur con una puntuación de 63 puntos.En la clasificación global, Dinamarca encabezó la lista con 89 puntos, seguida de Finlandia y Singapur. Además de este último, en la región de Asia-Pacífico, Nueva Zelanda, Australia, Hong Kong, Japón y Taiwán obtuvieron una puntuación superior a la de Corea.La comisión indicó que reforzará el sistema anticorrupción para mejorar la calificación de Corea y así situarse entre los primeros 20 puestos.