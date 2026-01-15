Menú principal Ver contenido

Economía

73% de empresas surcoreanas tienen planes de contratar recién graduados

Write: 2026-02-10 16:10:08Update: 2026-02-10 16:49:10

Photo : YONHAP News

Siete de cada diez empresas surcoreanas tienen planes de contratar nuevos graduados universitarios, según los datos que arrojó una encuesta realizada por la empresa de recursos humanos Incruit.

El sondeo, que recopiló opiniones de 873 compañías, dio cuenta que 73,4% de ellas afirmaron tener definido un plan de contratación de recién graduados, lo que supone un aumento de 7,9 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Por tamaño, las grandes empresas y las empresas medianas registraron los mayores incrementos, con tasas del 87,3% y 81,1%, respectivamente. En el caso de las empresas pequeñas, la proporción alcanzó el 69,8%.

En la práctica, la contratación de recién graduados mostró signos de recuperación al subir 5 puntos porcentuales hasta el 27,9%, mientras que la contratación de personal con experiencia cayó 17 puntos porcentuales, hasta el 55,4%.
