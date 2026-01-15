Corea queda fuera de la final del relevo mixto por una colisión en Milán-Cortina 2026

Photo : YONHAP News

Las esperanzas de victoria de Corea en el primer día de patinaje de velocidad en pista corta en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 se vieron frustradas por una desafortunada colisión el martes 10, dejando al país fuera de la final.El equipo nacional cruzó la línea de meta en tercer lugar en la segunda serie de la semifinal del relevo mixto de 2.000 metros, disputada en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán, y quedó fuera del pase a la final que se otorgaba a los dos primeros equipos.El relevo mixto de 2.000 metros era una de las categorías en las que se tenían grandes expectativas de medalla para Corea.Debido a la colisión, la patinadora Kim Gil Li sufrió raspaduras y sangrado en el brazo izquierdo, y recibió atención médica por la hemorragia, pero los oficiales del equipo afirmaron que podrá competir en las próximas carreras.Antes del relevo, el equipo formado por Kim Gil Li, Choi Min Jeong y Lee So Yeon avanzó a cuartos de final de los 500 metros femeninos. En la categoría masculina, Rim Jong Un, Shin Dong Min y Hwang Dae Heon también avanzaron a cuartos de final de los 1.000 metros.