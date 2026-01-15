Ministro de Reunificación expresa pesar a Corea del Norte por vuelos con drones

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Chung Dong Young, expresó por primera vez su profundo pesar a Corea del Norte por la presunta intrusión de vuelos civiles con drones ocurrida recientemente.Durante un mensaje de felicitación en una misa por la reconciliación y la unidad nacional celebrada en la Catedral de Myeongdong el martes 10, Chung expresó su pesar a Pyeongyang por el caso de los drones y criticó las incursiones llevadas a cabo durante la anterior administración de Yoon Suk Yeol, calificándolas como actos imprudentes y peligrosos que casi provocaron una guerra.El ministro manifestó que este tipo de incursiones no deben repetirse, enfatizando en la necesidad de restablecer el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre, que compromete a las dos Coreas a cesar los actos hostiles en tierra, mar y aire. Asimismo, Chung dijo haber discutido el tema con el Consejo de Seguridad Nacional presidencial y que esta declaración se hizo en ese contexto.