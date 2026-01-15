Partido Democrático pone en pausa fusión con Partido Reconstrucción Corea

Photo : YONHAP News

El gobernante Partido Democrático decidió suspender temporalmente los debates para una posible fusión con el Partido Reconstrucción de Corea antes de las elecciones regionales.El cambio de rumbo se produce apenas 19 días después de que el líder del Partido Democrático, Jung Chung Rae, propusiera avanzar hacia una fusión antes de los comicios, una iniciativa que provocó fuertes divisiones dentro del partido. Aunque las negociaciones quedan en pausa, dejaron en claro que la opción de unificación podría retomarse después de las elecciones locales del 3 de junio.Jung asumió la responsabilidad por la polémica generada y pidió disculpas a la ciudadanía y a los militantes de ambas formaciones. Sin embargo, insistió en la necesidad de cooperación y unidad, dejando abierta la posibilidad de una alianza electoral entre ambos partidos de cara a los próximos comicios.