Aumenta número de personas ocupadas pero persiste debilidad del empleo juvenil

Photo : YONHAP News

Pese a la continua debilitación del empleo juvenil, el número de personas ocupadas en Corea del Sur aumentó en 108.000 en enero, según el informe mensual sobre empleo publicado por la Agencia Nacional de Datos.De acuerdo a la última publicación compartida el miércoles 11, en enero de 2026 el total de ocupados alcanzó los 27.986.000, lo que supone un aumento interanual de 108.000 personas. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se desaceleró frente a noviembre y diciembre de 2025, cuando el número de ocupados había aumentado en 225.000 y 168.000 personas, respectivamente.Por grupos de edad, el empleo creció principalmente entre los mayores de 60 años, con un aumento de 141.000 personas, al igual que entre la población de 30 a 39 años, con 101.000 más ocupados. En contraste, en el grupo de veinteañeros la cifra cayó en 199.000. En tanto, la tasa de empleo juvenil, entre los 15 y 29 años, descendió 1,2 puntos porcentuales, hasta el 43,6%, encadenando 21 meses consecutivos de descensos.Mientras tanto, la población inactiva aumentó en 4.000 personas, hasta alcanzar los 16.717.000. Dentro de este grupo, destacó especialmente el incremento de la población "en descanso", es decir, aquellos que no trabajan ni buscan empleo, que creció en 110.000 personas en comparación con el año anterior.