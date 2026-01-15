Experta en política exterior prevé reducción de tropas estadounidenses en Corea

Photo : YONHAP News

Estados Unidos estaría evaluando la posibilidad de reducir la escala de su presencia militar en la península coreana, según prevé la investigadora sénior del Stimson Center, Kelly Grieco.La investigadora, especializada en política exterior y defensa de Estados Unidos, señaló el lunes 9 (hora local) en un acto celebrado en Washington D.C. con motivo del Día del Periodismo Coreano, que desde la llegada del segundo gobierno de Donald Trump se ha venido mencionando esta posibilidad y consideró, además, que se verán intentos concretos de disminuir el número de dichas tropas.Según Grieco, las primeras unidades en verse afectadas serían las fuerzas terrestres, en particular las unidades con mayor grado de armamento pesado. En cuanto a la posibilidad de que una reducción del componente terrestre vaya acompañada de un refuerzo de capacidades aéreas o navales, la investigadora explicó que existen opiniones divididas dentro del propio Departamento de Defensa.Al respecto, mientras algunos críticos consideran que establecer bases aéreas adicionales en Corea tendría un valor real para operaciones de dispersión, otros sostienen que Seúl no permitiría el uso de dichas instalaciones en un escenario de guerra, como un eventual conflicto derivado de una invasión china a Taiwán.