Anticipan cambios legales ante la retransmisión exclusiva de los JJOO

Photo : YONHAP News

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Radiodifusión, Kim Jong Cheol, advirtió que la retransmisión exclusiva de los Juegos Olímpicos por una sola cadena puede limitar el derecho de la ciudadanía a verlos.Durante una sesión celebrada el martes 10 en la Asamblea Nacional, Kim lamentó que un evento de gran interés público como los Juegos Olímpicos de Invierno, tenga un acceso tan restringido, y anunció que el organismo prepara una reforma legal para mejorar las normas sobre la negociación de los derechos de retransmisión entre las cadenas.Kim añadió que algunos hogares que solo tienen acceso a la televisión abierta enfrentan limitaciones estructurales para ver este tipo de eventos, y aseguró que se están preparando medidas para ampliar el acceso.JTBC adquirió los derechos exclusivos de los Juegos Olímpicos entre 2026 y 2032, así como del Mundial de Fútbol entre 2025 y 2030, pero las negociaciones con las cadenas de televisión abierta —KBS, MBC y SBS—, no prosperaron. Así, el canal decidió retransmitir en solitario los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, tanto por televisión como en línea, en colaboración con Naver.