Corea del Norte critica a Japón por avanzar hacia alianzas militares

Photo : YONHAP News

Corea del Norte criticó a Japón por ampliar sus canales de exportación e importación de material militar, tras la firma de un acuerdo sobre la transferencia de equipos y tecnología de defensa con Canadá.En un artículo publicado el miércoles 11, el diario estatal norcoreano, Rodong Sinmun, acusó a Japón de promover la expansión de alianzas militares con potencias extranjeras para crear un entorno favorable a la realización de sus ambiciones de agresión en el espacio internacional.La publicación sostuvo que la firma de acuerdos militares, el intercambio de suministros e información bélica, así como la realización de ejercicios conjuntos, solo son posibles dentro de relaciones de alianza militar, por lo que no sería exagerado considerar que Tokio está construyendo este tipo de vínculos con los principales países miembros de la OTAN y varios Estados de la región.El medio afirmó que Japón, como país criminal de guerra, tiene prohibido mantener fuerzas armadas, y denunció que incluso la construcción de alianzas militares cruza una “línea roja” que no debería ser sobrepasada.