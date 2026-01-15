Interpelación al Gobierno concluye hoy con debates sobre corrupción

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional celebrará el miércoles 11 la última jornada de interpelaciones al Gobierno, centrada en los ámbitos de educación, sociedad y cultura.Durante la sesión, se prevé que surjan varios temas controvertidos, entre ellos la decisión de la fiscalía de no apelar en el caso de corrupción relacionado con los proyectos de urbanización de Daejang-dong y Wirye, así como la designación de un segundo fiscal especial para cerrar las investigaciones pendientes sobre el expresidente Yoon Suk Yeol y su esposa Kim Keon Hee.También se espera un intenso debate sobre la lentitud en la investigación de presuntos sobornos que salpican a diputados del Partido Democrático, así como sobre la propuesta de un fiscal especial para investigar a la Iglesia de la Unificación y al grupo religioso Shincheonji.Tras concluir las interpelaciones, la Asamblea Nacional tiene previsto celebrar el jueves 12 una sesión plenaria, en la que se someterán a votación varios proyectos de ley acordados entre el partido gobernante y la oposición.