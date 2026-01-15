Japón cooperará con Corea en la identificación de restos hallados en la mina de Josei

Photo : YONHAP News

El Gobierno japonés afirmó que cooperará con Corea del Sur en la identificación de los restos humanos hallados recientemente en la antigua mina de carbón de Josei, situada en la ciudad de Ube, en la prefectura de Yamaguchi.Según informó el miércoles 11 el diario Asahi Shimbun, el ministro japonés de Salud, Trabajo y Bienestar, Kenichiro Ueno, señaló que Tokio responderá de manera adecuada, manteniendo la comunicación con el Gobierno surcoreano, en relación con la verificación de la identidad de los restos recientemente recuperados.La mina de Josei sufrió en 1942 un grave accidente por inundación, en el que murieron 183 personas, entre ellas 136 trabajadores coreanos y 47 japoneses. Gracias a los esfuerzos de organizaciones civiles locales, una investigación subacuática realizada en agosto del año pasado permitió recuperar cuatro restos humanos.En enero pasado, el presidente Lee Jae-myung y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi acordaron cooperar en análisis de ADN para identificar a las víctimas. La semana pasada, las labores de inmersión se habían reanudado el martes 3 y vuelto a dar resultados el viernes 6, pero fueron suspendidas tras la muerte de un buzo taiwanés durante las tareas de exploración.