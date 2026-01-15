Menú principal Ver contenido

Nueve de cada diez coreanos califica como grave la actual polarización política

Write: 2026-02-11 11:43:37Update: 2026-02-11 13:53:16

Photo : YONHAP News

Nueve de cada diez surcoreanos consideran grave la polarización política entre conservadores y progresistas, según reveló una reciente encuesta encargada a la compañía de investigación Gallup Korea.

El presidente de la Comisión Presidencial para la Integración Nacional, Lee Seok Yeon, presentó el miércoles 11 los resultados del sondeo llevado a cabo entre el 28 de noviembre al 24 de diciembre de 2025, sobre la percepción ciudadana respecto a cinco principales conflictos sociales.

Según la encuesta, realizada a 7.000 adultos en todo el país, el 92,4% de los consultados califica como grave el conflicto entre conservadores y progresistas, siento éste el porcentaje más alto. Le siguen los conflictos por nivel de ingresos con un 77,3%, los generacionales con un 71,8%, los regionales con un 69,5%, y las tensiones de género con un 61,0%. 

Pese a tal polarización, el 70,4% afirmó estar dispuesto a dialogar con personas de opiniones distintas. 
