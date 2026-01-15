Menú principal Ver contenido

Lee y OTAN acuerdan mayor comunicación frente a desafíos de seguridad global

Write: 2026-02-11 12:03:49Update: 2026-02-11 15:25:06

Lee y OTAN acuerdan mayor comunicación frente a desafíos de seguridad global

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, coincidieron a través de una reciente conversación telefónica, en la necesidad de reforzar la cooperación entre Corea del Sur y la Alianza frente a los desafíos de seguridad global, incluida la guerra en Ucrania y la situación en la península coreana.

Según informó el portavoz presidencial Kim Nam Jun, el presidente Lee subrayó en la conversación que Corea es un socio clave en la industria de defensa y propuso fortalecer la cooperación en este ámbito, a través del mecanismo consultivo bilateral creado el año pasado entre Seúl y la OTAN.

Por su parte, el secretario general fue quien hizo la petición de llamada telefónica y en ella valoró las capacidades del sector de defensa surcoreano, expresando su apoyo a una mayor cooperación. Ambas autoridades acordaron seguir profundizando sus relaciones en áreas como el espacio y el intercambio de información.
