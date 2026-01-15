Lee y OTAN acuerdan mayor comunicación frente a desafíos de seguridad global

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, coincidieron a través de una reciente conversación telefónica, en la necesidad de reforzar la cooperación entre Corea del Sur y la Alianza frente a los desafíos de seguridad global, incluida la guerra en Ucrania y la situación en la península coreana.Según informó el portavoz presidencial Kim Nam Jun, el presidente Lee subrayó en la conversación que Corea es un socio clave en la industria de defensa y propuso fortalecer la cooperación en este ámbito, a través del mecanismo consultivo bilateral creado el año pasado entre Seúl y la OTAN.Por su parte, el secretario general fue quien hizo la petición de llamada telefónica y en ella valoró las capacidades del sector de defensa surcoreano, expresando su apoyo a una mayor cooperación. Ambas autoridades acordaron seguir profundizando sus relaciones en áreas como el espacio y el intercambio de información.